Первыми в 2022 году в Красноярске родились двойняшки

Двойняшки - мальчик и девочка - стали первыми детками, которые родились в Красноярске 1 января 2022 года. Малышей принимали врачи перинатального центра Красноярска, первым родился мальчик, следом - его сестра. Двойняшки появились на свет в в 1 час 24 мин.

Малыши родились раньше положенного срока, поэтому сейчас дети находятся под усиленным наблюдением докторов. Их общий вес составляет около 2,5 кг. Мама малышей чувствует себя удовлетворительно.

Всего в новогоднюю ночь в перинатальном центре родились две девочки и два мальчика. Еще четверо малышей - все мальчики - появились на свет в роддоме № 4 города Красноярска. Кстати, именно здесь, в 2.30, родился третий в новом году житель столицы края.

Еще три мальчика родились в родильном доме №1, а девочка - в красноярском роддоме №2. Как сообщается на сайте правительства региона, в новогоднюю ночь население краевой столицы пополнилось 12 маленькими жителями: родились 9 мальчиков и три девочки.

Кстати, первым новорожденным Красноярского края в 2022 году стала юная норильчанка, которая родилась в 0 часов 42 мин. Девочку принимали врачи перинатального центра города Норильска. А мальчик родился перинатальном центре Ачинска в новогоднюю ночь.

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун