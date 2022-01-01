Губернатор края Александр Усс исполнил мечту трехлетней Вики Бакулиной

Заветную мечту маленькой трехлетней красноярки Вики Бакулиной исполнил губернатор края Александр Усс. Пожелание девочки получить на Новый год фотоаппарат с ушками исполнил руководитель региона, решив принять участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".

Александр Усс лично приехал к Вике и вручил ей долгожданный подарок. Теперь у малышки есть настоящий детский цифровой фотоаппарат. Мама девочки рассказала, что Вика - приемный ребенок. Сейчас они ходит в детский сад, занимается плаванием и хореографией. Вся их дружная семья мечтает забрать из детского дома родную сестру девочки, но оформить опеку над 10-месячной малышкой не позволяют жилищные условия.

Александр Усс к лету следующего года пообещал оказать помощь в решении квартирного вопроса этой дружной семьи, чтобы сестры могли расти вместе.

Фото: gornovosti.ru