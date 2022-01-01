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Губернатор края Александр Усс исполнил мечту трехлетней Вики Бакулиной

Главная Общество
Красноярск
16:00 1 Января 2022
новый год, общество, красноярск, губернатор
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Заветную мечту маленькой трехлетней красноярки Вики Бакулиной исполнил губернатор края Александр Усс. Пожелание девочки получить на Новый год фотоаппарат с ушками исполнил руководитель региона, решив принять участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".

Александр Усс лично приехал к Вике и вручил ей долгожданный подарок. Теперь у малышки есть настоящий детский цифровой фотоаппарат. Мама девочки рассказала, что Вика - приемный ребенок. Сейчас они ходит в детский сад, занимается плаванием и хореографией. Вся их дружная семья мечтает забрать из детского дома родную сестру девочки, но оформить опеку над 10-месячной малышкой не позволяют жилищные условия. 

Александр Усс к лету следующего года пообещал оказать помощь в решении квартирного вопроса этой дружной семьи, чтобы сестры могли расти вместе. 

Фото: gornovosti.ru

 

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