Ачинск хочет попасть в проект «Чистый воздух»

Власти Ачинска рассчитывают на то, что в 2022 году город войдет в федеральный проект «Чистый воздух». Об этом мэр Александр Токарев сообщил в интервью «Ачинской газете».

«Данная экологическая программа включает целый комплекс мероприятий, которые существенно улучшат ситуацию с экологией, в том числе объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть уменьшены не менее чем на 20%», - отметил глава города.

По его словам, для улучшения экологии Ачинска в уходящем году стартовало масштабное озеленение. Кроме того, началось обновление общественного транспорта, которое призвано снизить выбросы.

По данным Александра Токарева, федеральные власти сформируют перечень новых участников проекта «Чистый воздух» до середины 2022 года. Как писали Sibnovosti.ru, в проект в будущем году планирует войти и Улан-Удэ.

В настоящее время в «Чистый воздух» включены 12 городов, в числе которых Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Чита. Проект предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов на 22% к уровню 2017 года.

Фото: © официальный интернет-портал Ачинска