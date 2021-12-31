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Егор Горшков стал прокурором Октябрьского района Красноярска

Главная Общество
Красноярск
13:17 31 Декабря 2021
назначение, край, район, прокуратура, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокурором Октябрьского района Красноярска назначен Егор Горшков. Его представил руководству района и коллективу районной прокуратуры прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

По данным надзорного ведомства, выпускник Сибирского федерального университета (СФУ) Егор Горшков начал службу в органах прокуратуры в 2011 году. В частности, он занимал должности помощником прокурора Центрального района города и заместителя прокурора Свердловского района. До последнего времени советник юстиции Егор Горшков работал прокурором Богучанского района региона.

В краевой прокуратуре также отметили, что в ходе рабочей встречи в прокуратуре Октябрьского района Роман Тютюник выделил несколько основных задач, стоящих перед ведомством. В их числе вопросы, связанные с эксплуатацией объектов недвижимости, находящихся на балансе СФУ.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года прокурором краевого центра был назначен 50-летний старший советник юстиции Виталий Пацан.

Фото: © прокуратура Красноярского края

 

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