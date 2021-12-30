По улицам Красноярска начал ездить праздничный мусоровоз

На левом берегу Красноярска начал ездить праздничный мусоровоз. Так «Красноярская рециклинговая компания» создает горожанам праздничное настроение.

«Для нас это уже становится доброй традицией. Первый раз праздничный мусоровоз мы выводили на линию в канун 2021 года и знаем, что многие красноярцы даже специально караулили машину, искали, чтобы сфотографироваться на ее фоне и зарядиться хорошим настроением. Поэтому перед новым 2022 годом решили сразу – будем радовать горожан», – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании».