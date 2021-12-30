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По улицам Красноярска начал ездить праздничный мусоровоз

Главная Общество
Красноярск
21:31 30 Декабря 2021
красноярск
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На левом берегу Красноярска начал ездить праздничный мусоровоз. Так «Красноярская рециклинговая компания» создает горожанам праздничное настроение. 

«Для нас это уже становится доброй традицией. Первый раз праздничный мусоровоз мы выводили на линию в канун 2021 года и знаем, что многие красноярцы даже специально караулили машину, искали, чтобы сфотографироваться на ее фоне и зарядиться хорошим настроением. Поэтому перед новым 2022 годом решили сразу – будем радовать горожан», – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании». 

Мусоровоз украсили светодиодной гирляндой – в соответствии с правилами ГИБДД и требованиями пожарной безопасности. Увидеть его смогут жители Советского района Красноярска, а также поселка Кедровый, Емельяново, Таскино, Шуваево и других населенных пунктов Емельяновского района. 

Фото: Красноярская рециклинговая компания
Общество / НОВОСТИ
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