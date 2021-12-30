В правительстве Красноярского края утвердили план первой линии метро

В 2022 году начнётся строительство первой линии красноярского метро. Соответствующий приказ появился на сайте краевого правительства.

В документе сказано, что длинна первой ветки составит 9,7 км. Планируется построить 6 станций и одно депо.

Напомним, что глава Красноярского края Александр Усс анонсировал строительство первой линии метро в первом квартале 2022 года. Предварительную стоимость оценили в 89 млрд. рублей. Власти региона планируют привлечь федеральный инфраструктурный кредит.

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