30 декабря
Красноярск
погода -12 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В правительстве Красноярского края утвердили план первой линии метро

Главная Общество
Красноярск
19:40 30 Декабря 2021
метро, красноярск, строительство
версия для печати Ico_print

В 2022 году начнётся строительство первой линии красноярского метро. Соответствующий приказ появился на сайте краевого правительства. 

В документе сказано, что длинна первой ветки составит 9,7 км. Планируется построить 6 станций и одно депо. 

В правительстве Красноярского края утвердили план первой линии метро

Напомним, что глава Красноярского края Александр Усс анонсировал строительство первой линии метро в первом квартале 2022 года. Предварительную стоимость оценили в 89 млрд. рублей. Власти региона планируют привлечь федеральный инфраструктурный кредит.

Фото: © Дела.ру

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В первые дни 2022 года красноярский ГИБДД отправится в рейд «Нетрезвый водитель»

В первые дни 2022 года красноярский ГИБДД отправится в рейд «Нетрезвый водитель»

30 Декабря 2021 г.
В 2021 году на дорогах города задержали 4,5 тысячи нетрезвых водителей
Новости Красноярска: В Красноярске в новогоднюю ночь прогремит праздничный фейерверк

В Красноярске в новогоднюю ночь прогремит праздничный фейерверк

30 Декабря 2021 г.
Запускать его будут из секретного места
Новости Красноярска: Над Красноярском в честь Нового года подняли флаг города

Над Красноярском в честь Нового года подняли флаг города

30 Декабря 2021 г.
Эту традицию одобрила Снегурочка
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 35 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 35 человек

30 Декабря 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 30 декабря – 434
Новости Красноярска: Ваня Дмитриенко из Красноярска стал лучшим музыкантом года по версии российского МТV

Ваня Дмитриенко из Красноярска стал лучшим музыкантом года по версии российского МТV

30 Декабря 2021 г.
В одном списке с ним оказались Оксимирон, Slava Marlow и Хаски
Новости Красноярска: Красноярцам стали известны лучшие новогодние локации Железнодорожного района

Красноярцам стали известны лучшие новогодние локации Железнодорожного района

30 Декабря 2021 г.
Рейтинг администрация района составляет уже второй год
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

27 Декабря 2021 г.
Мошенники представились сотрудниками банка
Новости Красноярска: Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

27 Декабря 2021 г.
Пожар произошел на ул. Пушкина
Новости Красноярска: В 2022 году «Пушкинская карта» будет обновлена

В 2022 году «Пушкинская карта» будет обновлена

28 Декабря 2021 г.
Все доступные программы карты можно посмотреть в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru