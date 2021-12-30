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В первые дни 2022 года красноярский ГИБДД отправится в рейд «Нетрезвый водитель»

Главная Общество
Красноярск
18:35 30 Декабря 2021
красноярск, гибдд
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В первые дни 2022 года ГИБДД Красноярска начнёт охоту на нетрезвых водителей. С 1 по 9 января дорожные полицейские будут ездить на автомобилях без спецзнаков.

В ведомстве сообщили, что за 11 месяцев текущего года на дорогах города задержали 4,5 тысячи нетрезвых водителей. Против 1,3 тыс. отказались от медосвидетельствования, более 700 садились за руль нетрезвыми повторно.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в пьяном виде полагается штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Если водителя задержат за нетрезвую езду повторно, то могут возбудить уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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