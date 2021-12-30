Над Красноярском в честь Нового года подняли флаг города

В прошлом году в честь главного зимнего праздника впервые был поднят флаг Красноярска над площадью у городских часов. В этом году это мероприятие решили сделать традицией, и в предпоследний день декабря торжественно подняли флаг города.

«Глядя сегодня на флаг, который поднимался над городом в честь наступающего Нового года, я загадал одно простое желание для всех нас. Счастья и здоровья каждому, кто любит свой город, и с гордостью носит нашу общегородскую фамилию - КРАСНОЯРЦЫ!», - поделился в Instagram мэр города Сергей Еремин.

Фото: ©eremin__krsk