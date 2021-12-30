Ваня Дмитриенко из Красноярска стал лучшим музыкантом года по версии российского МТV

16-летнего Ваню Дмитриенко из Красноярска признали самым успешным музыкантом года по версии музыкального канала MTV Россия.

В одном списке с ним такие исполнители, как Оксимирон, Slava Marlow, Хаски, Kostromin, Markul, Мот и другие.

Юный музыкант начал покорять музыкальный Олимп с песней «Венера-Юпитер», которая сразу же возглавила музыкальные чарты и была признана самой прослушиваемой песней в Apple Music. Музыкальные эксперты тоже оценили песню и вручили Дмитриенко «Золотой граммофон» – он стал самым юным обладателем этой награды за 15 лет.

Напомним, что в начале ноября кавер музыканта песни «220» группы «Тату» попал в официальный трибьют группы «200 по встречной».

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости