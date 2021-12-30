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Жителям Красноярска рассказали про лучшие новогодние локации Железнодорожного района

Главная Общество
Красноярск
13:40 30 Декабря 2021
город, общество, красноярск, новый год
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В преддверии главного праздника зимы сотрудники администрации составили список лучших новогодних локаций Железнодорожного района.

Первое место заняла праздничная композиция на привокзальной площади. Именно там расположились объемные фигуры оленей и звёзды с новогодней подсветкой, которые станут отличным фоном для ваших фотокарточек.

Второе отдали локации АО «КрайДЭО» на ул. Маерчака, 4. У главного входа в здание посетителей встречает грейдер в новогоднем колпаке, а рядом расположилась ледовая скульптура медведя.

Почетное третье место заняла территория у парка имени Юрия Гагарина (пр. Свободный, 34). Здесь все внимание уделено главной красавице праздника, а также ледовому городку.

в Историческом квартале на ул. Горького вы сможете найти световые деревья. Вечером здесь можно прогуляться и сделать красивые атмосферные праздничные снимки, а на улице Декабристов от ул. Ленина до пр. Мира владельцы кофеен креативно оформили входную группу, установили ёлочки и декоративные подарки, а также развесили фонарики.

Фото: ©admkrsk

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