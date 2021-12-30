Красноярцам стали известны лучшие новогодние локации Железнодорожного района

Как и в прошлом году в преддверии главного праздника зимы сотрудники администрации Железнодорожного района составили список лучших новогодних локаций.

В этом году первое место заняла праздничная композиция на привокзальной площади. Именно там расположились объемные фигуры оленей и звёзды с новогодней подсветкой, которые станут отличным фоном для ваших фотокарточек.

Второе место отдали локации АО «КрайДЭО» на ул. Маерчака, 4. У главного входа в здание посетителей встречает грейдер в новогоднем колпаке, а рядом расположилась ледовая скульптура медведя.

Почетное третье место заняла территория у парка имени Юрия Гагарина (пр. Свободный, 34). Здесь все внимание уделено главной красавице праздника, а также ледовому городку.

Исторический квартал на ул. Горького занял четвертое место. Там вы сможете найти световые деревья. Вечером здесь можно прогуляться и сделать красивые атмосферные праздничные снимки.

Пятое место отдали участку улицы Декабристов от ул. Ленина до пр. Мира. Здесь владельцы кофейни креативно оформили входную группу, установили ёлочки и декоративные подарки, а также развесили фонарики.

Фото: ©admkrsk