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В гостиницы Красноярского края можно заселяться без QR-кодов

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Красноярск
13:20 30 Декабря 2021
красноярск, ограничения
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Глава Красноярского края внёс изменения в указ о коронавирусных ограничениях. Теперь заселятся в гостиницы, при задержке авиарейсов, можно без QR-кодов.

«Согласно изменениям, с 30 декабря при задержке или отмене рейса заселение пассажиров в гостиницы возможно без предъявления документов о вакцинации. Кроме того, в Норильске и Дудинке в этих случаях нет необходимости сдавать ПЦР-тест», - говорится в сообщении.

Кроме этого, был продлён указ о протоколах об административных правонарушениях по статье 20.6.1. КоАП РФ. 

Напомним, что с 15 ноября в регионе расширили систему предоставления QR-кодов. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны, а также массовые мероприятия.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

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