Специальное расписание пригородных поездов будет действовать на Красноярской железной дороге в новогодние выходные

На предстоящие новогодние выходные и предпраздничные дни, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, компанией «Краспригород» разработано специальное расписание движения пригородных и городских поездов – с учетом периодов пикового спроса на поездки и спада пассажиропотока.

Так, назначены дополнительные ускоренные пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом:

– 30 декабря – вечерний поезд Красноярск – Иланская – Решоты;

– 30 декабря и 8 января – поезд Красноярск – Ачинск – Боготол;

– 31 декабря и 9 января – поезд Боготол – Ачинск – Красноярск;

– 9 января – поезд Решоты – Иланская – Красноярск;

– 31 декабря и 9 января – поезд Красноярск – Мана – Красноярск.

С 1 января 2022 года и до завершения новогодних праздников и школьных каникул практически все электропоезда будут ходить по расписанию выходного дня.

Изменения не коснутся Хакасии и направления Красноярск – Ачинск – Лесосибирск: здесь пригородные поезда будут следовать согласно своим календарным дням.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8, 10.

Некоторые пригородные поезда до станций Уяр, Иланская, Лесосибирск, Боготол, Чунояр будут отменены в новогоднюю ночь и первые дни нового года (31 декабря, 1 и 2 января), когда пассажиропоток минимален.

С 10 января 2022 года электропоезда вернутся к своему обычному расписанию.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать праздничный график при планировании своих поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильными приложениями «РЖД Пассажирам».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД