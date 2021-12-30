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Богучанская ГЭС украсит город Кодинск новой аркой

Главная Общество
Красноярск
11:44 30 Декабря 2021
строительство, энергетика, гэс, город, благоустройство
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На центральном бульваре города Кодинска завершено возведение многофункциональной арки, построенной на средства АО «Богучанская ГЭС». Арка, символизирующая Богучанскую ГЭС как градообразующее предприятие, является частью проекта «Городской бульвар». В концепции арки отражены ее технологичность - в архитектурной форме и генерации энергии - в дизайне освещения. Торжественное открытие арки запланировано на май 2022 года, после завершения монтажа электронного оборудования.

«Раньше городской бульвар был просто пешеходным, а теперь стал многофункциональным. Вместо старых бетонных плит уложена новая цветная плитка, появились зоны отдыха для пожилых людей, детская зона и сухой фонтан, памп-трек для роллеров и велосипедистов, визит-центр для туристов. Главным арт-объектом бульвара стала арка: она символизирует Богучанскую ГЭС, через которую протекает Ангара. Рядом с аркой будет работать кинотеатр под открытым небом. Объект построен благодаря поддержке энергетиков и все горожане благодарят руководство и инвесторов станции за поддержку», - рассказал глава города Кодинска Олег Желябин.

В 2020 году город Кодинск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с проектом благоустройства «Городской бульвар». Богучанская ГЭС поддержала проект и направила средства благотворительной программы на возведение арки.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС в 2021 году включала приобретение игрового оборудования для двух детских садов, спортивного инвентаря для Детско-юношеской спортивной школы и хоккейного клуба «Энергия», полную замену мебели и приобретение компьютеров и программ для Центра дополнительного образования детей. В Кежемском историко-этнографическом музее им. Ю.С. Кулаковой открыта уникальная интерактивная экспозиция по истории Богучанской ГЭС, а в Кежемской межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова – видеостудия для подростков.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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