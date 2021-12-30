Новым министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края стал бывший военный

Новым министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края стал Александр Ананьев. Глава региона Александр Усс уже подписал распоряжение о назначении на должность. Ранее он занимал пост первого заместителя министра тарифной политики края.

«Обладает большим опытом военной службы. С конца 90-х по начало 2000-х годов работал в администрации губернатора Красноярского края. Затем трудился в Региональной энергетической комиссии края: в начале заместителем председателя, затем возглавил ведомство», – отметили в пресс-службе.

Его предшественник – Евгений Афанасьев оставил пост министра 3 декабря, уволившись по собственному желанию.

Ананьев окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе и Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Фото: ДЕЛА.ru