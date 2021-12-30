Красноярцы смогут сдать живые елки на переработку после праздников

После окончания новогодних праздников красноярцы, которые приобрели живые елки смогут не губить экологию, а спасти ее. В рамках специальной экологической акции «Ёлки не палки», специалисты АНО «Чистоград» при поддержке администрации Красноярска предлагают сдать живые деревья на переработку.

По окончании праздников в Красноярске заработают 46 пунктов приема. Они начнут свою работу уже 3 января 2022 года и будет принимать живых красавиц до 20 января 2022 года. Дерево нужно будет просто положить в специальное место, огороженное сеткой и обозначенное информационным баннером или табличкой. Однако важно, чтобы в момент сдачи на елках не было украшений.

Свою жизнь деревья продолжат в виде корма животным на ферму «Коза-дереза», любо будут переработаны в материалы для мульчирования молодых посадок.

Фото: © архив sibnovosti.ru