На севере Красноярского края выростет цена проезда на автобусе

Цена проезда в общественном транспорте на севере Красноярского края вырастет. Приказ об этом подписало министерство тарифной политики края.

Сейчас проезд стоит 24 рубля, но в 2022 году тариф повысится до 30 рублей. Повышение вступит в силу 10 января для жителей Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск, Эвенкийского и Таймырского районов.

Тариф для Дудинки утверждён отдельным приказом. Стоимость поднимется с 29 рублей до 33 рублей.

Ранее, в октябре, была повышена стоимость проезда в Норильске.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости