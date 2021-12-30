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На севере Красноярского края выростет цена проезда на автобусе

Главная Общество
Красноярск
10:35 30 Декабря 2021
в красноярском крае, тарифы, автобус
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Цена проезда в общественном транспорте на севере Красноярского края вырастет. Приказ об этом подписало министерство тарифной политики края. 

Сейчас проезд стоит 24 рубля, но в 2022 году тариф повысится до 30 рублей. Повышение вступит в силу 10 января для жителей  Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск, Эвенкийского и Таймырского районов.

Тариф для Дудинки утверждён отдельным приказом. Стоимость поднимется с 29 рублей до 33 рублей.

Ранее, в октябре, была повышена стоимость проезда в Норильске.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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