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В Свердловском районе подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район»

Главная Общество
Красноярск
10:03 30 Декабря 2021
благоустройство, красноярск, новый год
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Еще один район в преддверии Нового года подвел итоги зимнего этапа конкурса «Самый благоустроенный район». На этот раз о лучших дворах, витринах и территориях рассказали в Свердловском районе.

В этом году наибольшее число заявок поступило на участи в номинации «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома». Все участники стирали создать во дворах настоящая зимнюю сказку. Однако жюри выбрали выбрали лучшую дворовую территорию по адресу: ул. Парусная, 7 – ул. Регатная, 4.

В следующей номинации «Лучшая витрина» победу одержал ресторан «Тироль» на ул. Регатная, 4. В этом месте в лучших традициях Новгорода года украшен вход, который привлекает внимание и поднимает новогоднее настроение.

«Лучшей зимней территорией предприятия и офиса» стала территории АО «Фирма «Культбытстрой» по ул. Мусоргского, 18.

Руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев поблагодарил всем предпринимателей, а также управляющие организации, которые отвечали за создание волшебной новогодней атмосферы.

Фото ©admkrsk

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