Два ледовых городка открылись в Советском районе

В последнюю неделю декабря жителей Советского района порадовали новыми ледовыми городками. Новогодние городки открылись в сквере Космонавтов и в парке «Солнечная поляна».

Ледовый городок в сквере богат наличием горок: 7 горок, три из них двускатные. Также там построили настоящий ледовый лабиринт по мотивам русского деревянного зодчества. Там вы сможете увидеть улицы церквушками, ярмарки, встретить гончара за работой. Также не забыли и про самых маленьких жителей района. Для них построили горки по мотивам русских сказок: «Маша и медведь» и «Царевна-лягушка».

В парке «Солнечная поляна» также установили три горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и фотозону.

Елена Ланина, руководитель Советского района, рассказала, что городки будут работать ориентировочно до середины февраля.

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