В ночь с 31 декабря на 1 января по Красноярску будут курсировать 12 автобусных маршрутов

Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января будет 12 специальных маршрутов. Они пройдут через остров Татышев, чтобы люди могли добраться до главной ёлки.

Автобусы выйдут на маршрут в 22:30. Интервал движения составит 30 минут, стоимость проезда – 26 рублей. Последний автобус пройдёт через остров Татышев в 02:58.

Посмотреть схемы движения новогодних автобусных маршрутов можно на сайте администрации города.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости