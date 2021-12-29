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Новогодние праздники в Красноярске будут тёплыми

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Красноярск
18:05 29 Декабря 2021
красноярск, погода
Фотография © Александр Жуковец
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Зимние праздники в Красноярске будут тёплыми. По словам синоптика Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова на пресс-конференции «КП-Красноярск», 31 декабря будет около −13 градусов. В новогоднюю ночь температура опустится до −17 °С.

В первый день 2022 года будет около −10 градусов. Примерно к 5 января потеплеет до -2 градусов. Как рассказал Ульянов, погода января будет в пределах климатической нормы. 

 

На севере региона будет холодно, в ночь с 31 декабря на 1 января температура опустится до -35, а местами до -40 градусов. В Эвенкии возможны похолодания до -50 градусов и ниже.

Фото: © 

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