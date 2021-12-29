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Первая рабочая командировка поезда здоровья «Святитель Лука» в 2022 году пройдет по северным районам Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:44 29 Декабря 2021
железные дороги, здоровье, поезд, медицина
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Первая в новом году рабочая поездка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука» пройдет по самым северным станциям Красноярской железной дороги.

Врачи поезда здоровья будут вести прием пациентов в пяти районах Красноярского края.

В Пировском районе он совершит остановки на станциях Большая Кеть (15 января) и Пировская (16-17 января). В Енисейском – на станциях Абалаково (18 января) и Лесосибирск (19-22 января). В Бирилюсском – в Малой Кети (23 января) и Суриково (24-26 января). В Большеулуйском районе – на станции Кытат (27 января). В Ачинском районе – на станции Тарутино (28 января).

Отметим, что красноярский поезд здоровья – один из лучших в России по оснащенности. Здесь установлено современное диагностическое оборудование, на котором проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

В составе выездной врачебной бригады – высококвалифицированные специалисты красноярской клиники «РЖД Медицина». Прием пациентов ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр.

Медицинский поезд востребован у жителей малых станций, деревень и поселков. Так, в 2021 году он побывал на 78 станциях, где за помощью к врачам обратились свыше 13000 пациентов.

Напомним, посещение поезда здоровья Красноярской железной дороги осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.

При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

***

Часы работы ПКДЦ «Святитель Лука» – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Получить дополнительную информацию о работе поезда здоровья можно в Сall-центре Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск по телефонам: 8(391)229-22-22; 8(391)248-39-53. Или на сайте Красноярской железной дороги, где открыт специальный раздел «Поезд здоровья».

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