Новая ледяная скульптура появилась на острове Татышев

Остров Татышев украсила новая ледяная скульптура. Три ледяных шара украшают слова «любовь», «спасибо», «прости».

Появилась фигура не случайно, а в рамках всероссийской акции #дарислова, которую подхватил Красноярск.

Спешите говорить добрые слова своим родным.

Скульптура находится у катка, открытого 10 декабря. Он работает со вторника по воскресенье, с 10:00 до 21:30. Прокат коньков стоит 110 рублей за час, выход на лёд – 80 руб/час, детям до 7 лет – бесплатно. Заточить собственные коньки обойдётся в 120 руб/пара. Для посещения необходим QR-код.