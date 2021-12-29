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Новая ледяная скульптура появилась на острове Татышев

Главная Общество
Красноярск
16:01 29 Декабря 2021
скульптура, лед, красноярск
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Остров Татышев украсила новая ледяная скульптура. Три ледяных шара украшают слова «любовь», «спасибо», «прости».

Появилась фигура не случайно, а в рамках всероссийской акции #дарислова, которую подхватил Красноярск.

Новая ледяная скульптура появилась на острове Татышев

Спешите говорить добрые слова своим родным.

Скульптура находится у катка, открытого 10 декабря. Он работает со вторника по воскресенье, с 10:00 до 21:30. Прокат коньков стоит 110 рублей за час, выход на лёд – 80 руб/час, детям до 7 лет – бесплатно. Заточить собственные коньки обойдётся в 120 руб/пара. Для посещения необходим QR-код.

 
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