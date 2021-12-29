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Финансовые и нефинансовые сервисы, примерочная и девайсы – первый офис Сбера нового формата открылся в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:22 29 Декабря 2021
банк, красноярск
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29 декабря Сбер открыл первый офис нового формата на ул. Красноярский рабочий, 52 в Красноярске. В канун нового года – это настоящий подарок для горожан. Теперь наряду с финансовыми услугами в офисе существенно расширился перечень небанковских сервисов.

Появление новых отделений было анонсировано в сентябре 2020 года во время масштабной конференции СберКонф. Новые офисы отличаются от других и внешне, и внутренним наполнением. Это пространство, в котором посетители получат уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом. 

Пространство внутри нового офиса стало более дружелюбным, открытым и безбарьерным. Теперь в Сбере можно выпить кофе, отправить и получить посылку, воспользоваться примерочной. Клиент может получить одежду, заказанную из СберМегаМаркета, и примерить ее прямо в отделении.

Банкоматы стали похожи на современные телефоны, с функцией распознавания голоса. Снять деньги в новых банкоматах можно как по карте или смартфону, так и по улыбке — устройства оснащены системой распознавания лиц.

Есть в новом офисе и зона СберДевайсов, где можно посмотреть последние новинки от Сбера, которые делают нашу жизнь комфортнее: протестировать смарт-дисплей SberPortal, SberBox, умную лампу или розетку. 

Для детей предусмотрена отдельная детская зона с интерактивными играми. Кроме того, в ближайшее время будет работать и аптечный сервис, где каждый желающий сможет измерить давление. Работать с клиентами офис начнёт с 10 января 2022 года.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«В новом офисе ярко видны наши трансформации и новые возможности экосистемы. Это первый офис в Красноярске, который открылся в экоформате. Здесь расположены фандомат для сбора пластика, контейнеры для раздельного сбора мусора и батареек. Клиенты могут подключиться ко всем нашим финансовым и нефинансовым сервисам: мультимедийному сервису Okko, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club, СберМаркет или СберМегаМаркет и даже заказать такси в СитиМобил. В январе 2022 годы мы планируем открыть еще три офиса нового формата в Красноярске, у каждого из которых будет своя индивидуальная тематика. Приглашаю горожан окунуться в мир технологий и сервисов Сбера».

Фото: Сбербанк
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