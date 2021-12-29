Юрий Швыткин принял участие в новогодних акциях

Депутат Государственной Думы Юрий Швыткин в преддверии праздников навещает семьи погибших военнослужащих. В этом году он в костюме Деда Мороза навестил детей полицейских, которые потеряли своих родителей, и подарил им частичку праздника.

«Конечно, без внимания таких детей нельзя оставлять. Я ежегодно накануне Нового года поздравляю, стараюсь поздравлять ребят, потерявших родителей, они мне особенно близки. И им очень приятно, когда приходит Дед Мороз. Вне зависимости от возраста, они загадывают желания, верят в чудо. Надеюсь, что их желания сбудутся», - сказал Юрий Швыткин.

Традиционно Юрий Швыткин принимает участие и в партийных новогодних акциях «С Новым годом, ветеран» и «Елка желаний».

Маленькая Таисия, очень любит петь именно поэтому в рамках акции "Елка желаний" попросила микрофон, который ей лично доставил Юрий Швыткин.

Ветерану Великой Отечественной войны Григорию Орловскому, проживающему в Канске, парламентарий доставил набор продуктов к новогоднему столу, сувениры и витамины. Мужчине 94 года, на фронт его призвали еще совсем мальчишкой. Воспоминаний много и далеко не все они приятные.

«С колхоза меня призвали. Образование 4 класса. Десять лет прослужил. Дослужился до офицерского звания. Голова то хорошо работала, а грамоты то нет, некогда было учиться. Вот с каких лет работали, мешочки таскали. Приятно, что про заслуги не забывают - поздравляют с праздниками, навещают, справляются о здоровье», - рассказывает Григорий Орловский.

Как отмечает сам ветеран, важно, что сейчас над головой мирное небо, и все силы, что были брошены на защиту Родины, оказались не напрасны.

«Как "Елка желаний", так и акция «С Новым годом, ветеран» - это, прежде всего, внимание и забота. Возможность дать понять людям, что о них помнят, о них думают и о них переживают», - подчеркнул депутат.

По материалам "Единой России"

Фото "Единой России"