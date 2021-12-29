В Красноярском крае два депутата отправились под суд за незаконную добычу песка

В Красноярском крае окончено расследование уголовного дела о незаконной добыче песка. Следователи выяснили, что два депутата, один из Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета, второй – бывший депутат краевого Заксобрания, руководили нелегальной разработкой на мысе Косистый.

Под их руководством рабочие вывезли 140 000 кубометров песка. Ущерб составил 300 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 246 УК РФ. В ходе расследования арестовано имущество обвиняемых на сумму более 21 миллиона рублей.

В ближайшее время материалы с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в Хатангский районный суд для рассмотрения по существу.