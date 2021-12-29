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Как будут работать отделы ЗАГС Красноярска в новогодние праздники

Главная Общество
Красноярск
12:50 29 Декабря 2021
новый год, красноярск, общество, загс
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Официальными выходными у отделов ЗАГС будут считаться даты с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. В обычном режиме ЗАГС заработает с 10 января 2022 года.

Однако в праздничный период будут работать "дежурные" отделы в сокращенном режиме. Эти отделы будут заниматься только регистрацией рождения и смерти. Узнать список таких  отделов и график их работы можно на официальном сайте комитета ЗАГС. Если там найти информацию не удалось, можно также посмотреть сайт правительства региона.

4 января 2022 года будет открыт территориальный отдел по Центральному и Железнодорожному районам г. Красноярска, а также территориальный отдел по Советскому району г. Красноярска.

5 января 2022 года можно будет попасть в территориальный отдел по Кировскому и Свердловскому районам г. Красноярска и в территориальный отдел по Октябрьскому району г. Красноярска.

6 января 2022 года будет открыт территориальный отдел по Ленинскому району г. Красноярска и территориальный отдел по регистрации браков в г. Красноярске «Дом семейных торжеств». 

Фото: ©РИА новости / Григорий Сысоев

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