Жительница Красноярска поверила гадалке и отдала ей 500 тысяч рублей

Пенсионерка из Красноярска обратилась в дежурную часть полиции с заявлением на мошенницу. По словам женщины к ней на улице подошла девушка и попросила указать дорогу до адреса. Заявительница помогла ей, а в благодарность а в благодарность получила предложение погадать совершенно бесплатно. Потерпевшая согласилась, и гадалка рассказала ей, что на нее наложена «порча» и для того чтобы ее снять, необходимо провести обряд, на время которого нужно передать целительнице все сбережения. Пенсионерка без сомнений привела незнакомку к себе домой и отдала ей 500 тысяч рублей, после чего лже-предсказательница скрылась.

Следователи отдела № 7 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». На данный момент полицейские устанавливают личность и местонахождения злоумышленницы.

Сотрудники полиции напоминают, чтобы жители края были бдительны и осмотрительны, а также не доверяли незнакомцам на улице.

Фото: ©РИА новости / Владимир Вяткин