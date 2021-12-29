Глава Красноярска получил представление от прокуратуры из-за нарушений при эвакуации школ

Прокуратура Красноярского края вынесла представление главе Красноярска Сергею Ерёмину по факту нарушений при эвакуациях в школах, прошедших 24 декабря.

Напомним, что школы эвакуировали из-за ложного сообщения о взрывном устройстве. Многим детям не разрешили забрать свои рюкзаки и отправили по домам. Ключи от дома и телефоны остались в школе, поэтому дети оказались на улице в холодную погоду. Так, одна из школьниц чуть не стала жертвой морозов: её пришлось греться в супермаркете. Родителей не известили о происходящем в учебных заведениях.

В этот же день прокуратура начала проверку по факту случившегося. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

По факту инцидента со школьницей, идёт дополнительная проверка.

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