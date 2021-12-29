32 неэффективные котельные заменили в крае

В 2021 году в Красноярском крае отключили 32 неэффективных теплоисточника – 26 электрокотельных и 6 угольных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы и жителей поселков.

На место старых и неэффективных котельных установили 28 автоматизированных блочно-модульных конструкций, которые могут работать как на традиционном виде топлива – угле, так и на древесных пеллетах. На эту модернизацию выделили более 90 млн руб бюджетных кредитов.

По словам Евгения Гаврилова, заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, было проведена системная работа по модернизации котельных в районах края. На данный момент удалось установить 28 современных автоматизированных котельных установок и еще четыре источника переподключить к централизованным сетям. Этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В основном обновление было направлена на повышение качества и надежности теплоснабжения, а также на расширение сферы применения отходов лесопиления и лесопереработки, а это должно положительно сказаться на улучшении экологической ситуации.

Стоит отметить, что модернизированные котельные появились в Шушенском, Абанском, Большемуртинском, Богучанском, Емельяновском, Идринском, Казачинском, Каратузском, Кежемском, Минусинском, Новоселовском, Партизанском и Пировском районах края.

Фото: ©РИА новости / Александр Патрин