РУСАЛ начнёт производить долговечные сэндвич-панели с антикоррозионными свойствами

В следующем году РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начнёт производство сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой.

Новый материал высокими антикоррозионными свойствами, малым весом и прослужит на 50% дольше, чем аналоги из стали. Кроме этого, она легко красится, обрабатывается и выглядит более красиво. При этом стоить она будет в два раза ниже.

Толщина профиля составляет 0,6 мм. Внешние поверхности обшивок покрываются полиэфирной эмалью толщиной 25 мкм по европейскому каталогу RAL. Сейчас сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой не производятся в России. При этом потребность внутреннего рынка в этой продукции оценивается не менее чем в 2500 тонн в год.

«В последнее время российский рынок все больше разворачивается в сторону энергоэффективного и экологически рационального строительства, которому свойственны разумное использование ресурсов, сокращение углеродного следа и создание комфортного для человека микроклимата в здании. По оценке жизненного цикла сэндвич-панели с алюминиевыми облицовками отвечают всем критериям эко-материала», – сказал заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Для производства продукции будет использоваться тонколистовой прокат алюминиевого сплава (АМг2Н2) на основе флагманского бренда компании. Испытания новой облицовки началось в 2020 году совместно с ведущими российскими заводами-изготовителями сэндвич-панелей.

В частности, были проведены испытания по определению степени огнестойкости и класса пожарной опасности, в результате которых достигнуты параметры, требуемые по ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Фото: РУСАЛ