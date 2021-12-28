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«Норникель» и Минобороны России построят домашнюю арену для баскетбольного клуба ЦСКА

Главная Общество
Красноярск
22:00 28 Декабря 2021
москва, минобороны
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«Норникель» и Минобороны России построят в Москве универсальный спортивный комплекс. Он станет домашней ареной для баскетбольного клуба ЦСКА.

«Баскетбольный ЦСКА исторически был и остается армейской командой. На протяжении почти ста лет истории мы работали и побеждали вместе, нас связывают победы, яркие воспоминания, значимые места, каковым для всех являлся УСК ЦСКА. Величайшие игроки мирового баскетбола защищали честь ЦСКА и нашей страны здесь, на паркете легендарного зала, который мы вместе теперь хотим возродить на новом уровне. Рад, что эта работа вышла на завершающую стадию, мы приближаемся к этапу строительства. И в этом - огромная заслуга нашего владельца, компании “Норникель”», – отметил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

В новом спортивном комплексе, общей площадью 55 тыс. кв. метров, разместится баскетбольная арена, офисно-тренировочная база баскетбольного клуба ЦСКА, включая отдельную просторную раздевалку, тренажерный зал и медицинско-восстановительный центр. Планируется, что трибуны смогут принять 5 тыс. болельщиков. 

В проекте будут учтены все самые современные инженерные и технологические решения мирового уровня. В частности, предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня по различным видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий.

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену — современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом. В выигрыше будет не только команда, но и ее болельщики, а также все любители спорта. Мы уверены, что наш комплекс станет новой точкой притяжения на спортивной карте Москвы», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут объекты федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА: плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.

Завершение строительства запланировано на конец 2023 г.

 

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