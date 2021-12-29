Подвели итоги городского конкурса на лучшую игрушку, карнавальную маску и композицию

Подошел к концу второй этап ежегодного городского конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и композицию. Итоги подводили в Арт-галерее «13-А» (пр. Металлургов, 13а).

Участниками конкурса было предложено несколько номинаций: новогодняя игрушка, карнавальная маска, новогодняя композиция, коллективная работа, семейная работа, а также специальный приз от жюри конкурса. Жюри особенно отметили ребят из Железнодорожного и Центрального районов. Там оказалось много творческих ребят. Участники из Железногорска получили 9 призов, а из Центрального района - 8.

Татьяна Бахтина, жюри конкурса, рассказал, что все работы очень яркие и креативные. Ее также порадовал ответственный подход детей и их родителей к участию в конкурсе. Они создали своими руками настоящие шедевры.

Также стоит отметить, что участники не забыли о главном символе будущего года - тигре. Конкурсанты активно использовали тигриную тематику в создании масок, фигурок из папье-маше, и вязанных игрушек.

Напомним, что конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию проходит при поддержке администрации Красноярска более 10 лет.

Фото: ©admkrsk