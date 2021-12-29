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Подвели итоги городского конкурса на лучшую игрушку, карнавальную маску и композицию

Главная Общество
Красноярск
11:05 29 Декабря 2021
конкурс, общество, красноярск, новый год
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Подошел к концу второй этап ежегодного городского конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и композицию. Итоги подводили в Арт-галерее «13-А» (пр. Металлургов, 13а). 

Участниками конкурса было предложено несколько номинаций: новогодняя игрушка, карнавальная маска, новогодняя композиция, коллективная работа, семейная работа, а также специальный приз от жюри конкурса. Жюри особенно отметили ребят из Железнодорожного и Центрального районов.  Там оказалось много творческих ребят. Участники из Железногорска получили 9 призов, а из Центрального района - 8.

Татьяна Бахтина, жюри конкурса, рассказал, что все работы очень яркие и креативные. Ее также порадовал  ответственный подход детей и их родителей к участию в конкурсе. Они создали своими руками настоящие шедевры. 

Также стоит отметить, что участники не забыли о главном символе будущего года - тигре. Конкурсанты активно использовали тигриную тематику в создании масок,  фигурок из папье-маше, и вязанных игрушек.

Напомним, что  конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию проходит при поддержке администрации Красноярска более 10 лет.

Фото: ©admkrsk

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