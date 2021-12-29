В Новый год с «Мясничим» - быстро и вкусно

До Нового года осталась пара дней. Это финишная прямая, где главная цель — покупка еды и подарков. Глаза разбегаются, ноги стоят в очередях, руки хватают презенты на автомате. Тем не менее, это суета приятная, а приятное принято совмещать с полезным. Поможет в этом "Мясничий"

Несколько лет назад, запустив производство готовых блюд, холдинг Goldman Group полностью перевернул взгляд на привычные продукты. Сегодня консервация под брендом "Мясничий" — это многофункциональный эксклюзив, доступный каждому.

Томленое мясо сибирской дичи с ммм... лесными орехами, северными ягодами и травами, нежные паштеты с грибами и острым перцем. Разве нужно еще что-то готовить?

Блюда нужно только разогреть, добавить к ним любимый гарнир и красивую овощную нарезку. Например, вместо того, чтобы возиться с уткой для салата пару часов, потратьте всего полчаса на нарезку сопутствующих ингредиентов, а главную роль доверьте пряной утке от «Мясничего». Здесь натуральное мясо, пикантные специи — вкус и аромат на высшем уровне.



Что касается паштета, он идеально подойдет для закусок. Хрустящие праздничные галеты или тарталетки с соленым огурчиком и «Сливочным удовольствием». Свежий багет с зеленью и паштетом из косули с копченой паприкой. Это не займет больше 15 минут.

Готовые блюда от "Мясничего" еще и отличный подарок. Нетривиальный, эксклюзивный, со вкусом. Равнодушным он точно никого не оставит. Как часто вы встречали людей, которые пробовали мясо бобра? Уверены, это редкость. Так подарите близким или коллегам возможность начать новый год с новых впечатлений.

Что важно? Если помните, мы с этого начали. С "Мясничим" не нужно впопыхах бегать по магазинам. Все товары легко заказать домой — себе или с доставкой нужному адресату — вот это будет сюрприз.

Воспользуйтесь несколькими вариантами: фирменный интернет-магазин и удобное приложение. Просто закажите и наряжайте елку. Быстрые закуски и полноценные блюда к вашему столу берет на себя "Мясничий".

ООО "ПЗК", Юридический адрес: г. Красноярск 660037, проезд Северный, дом 12, оф.1

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Фото: "Мясничий"