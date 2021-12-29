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РУСАЛ подвел итоги юбилейного благотворительного Новогоднего марафона

Главная Общество
Красноярск
10:37 29 Декабря 2021
итоги, благотворительность, акция, волонтеры, предприятие
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РУСАЛ подвёл итоги Новогоднего марафона – ежегодной благотворительной акции, которая прошла в десятый раз и объединила почти 400 корпоративных волонтёров в 15 городах. Победителям РУСАЛ предоставит 3,5 млн рублей на установку в подшефных учреждениях спортивного оборудования или игровых площадок.

В течение трёх недель 61 команда добровольцев – работников предприятий компании – совершала добрые дела в подшефных социальных учреждениях. Их организаторы акции выбрали заранее: это детские дома и дома престарелых, реабилитационные центры для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, больницы и диспансеры. Для подопечных учреждений волонтёры устраивали концерты и новогодние представления под открытым небом, активные игры на свежем воздухе, наряжали ёлки, строили снежные горки и даже провели в некоторых помещениях ремонт.

Параллельно участники решали волонтёрские кейсы, выполняли командообразующие задания, записывали видеооткрытки и делились своим добровольческим опытом в социальных сетях, получая баллы за каждое выполненное задание. Команды соревновались за главный приз – возможность установить в своём подшефном учреждении спортивное оборудование, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку или оборудовать другую локацию, которая поможет сделать жизнь подопечных комфортнее и интереснее. На эти цели РУСАЛ предоставит 3,5 млн рублей.

«Новогодний марафон РУСАЛа прошёл в десятый раз. За прошедшие три недели наши корпоративные волонтёры организовали 130 благотворительных событий, а количество подаренных улыбок, хорошее настроение и веру в добро невозможно подсчитать и измерить. Именно поэтому в Новогоднем марафоне нет проигравших, и мы благодарим каждую команду за участие и отзывчивость. Все инициативы финалистов с готовностью поддержим в 2022 году», – сказал директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.

Полный список победителей Новогоднего марафона можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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