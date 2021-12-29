29 декабря
Красноярск
погода -6 °C
73.5
 
€ 83.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске показали награды этапов Кубка мира по сноуборду

Главная Общество
Красноярск
10:50 29 Декабря 2021
общество, соревнования, красноярск, сноуборд
версия для печати Ico_print

Подготовка к первому масштабному спортивному мероприятию 2022 года продолжается. В кластере «Сопка» уже состоялась презентация наград этапов Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

На мероприятии показали награды, которые получат спортсмены. занявшие с первого по третье места, а также кубки, которые получат все финалисты соревнований. Наградная продукция для участников этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске выполнена в соответствии с фирменным стилем мероприятия. В основе концепции – имитация трассы для сноуборд-кросса.

Руководитель дирекции по организации спортивных проектов Корпорации развития Енисейской Сибири Александр Космынин, рассказал, что в Красноярске в первые пройдут этапы Кубка мира по сноуборду. В город приедут спортсмены из 19 стран. Уже сейчас Красноярск находится в финальной стадии подготовки к соревнованиям. Подготовкой трассы для сноуборд-кросса в кластере «Сопка» занимаются специалисты, которые строили олимпийские трассы в Сочи. Также стоит отметить, что в числе спортсменов будет наш земляк, серебряный призёр Олимпиады-2014 Николай Олюнин

Напомним, что этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» в Красноярске пройдут в личном зачёте среди мужчин и женщин, всего будет разыграно 4 комплекта наград. 7 января пройдут квалификационные заезды, 8 и 9 января состоятся финалы. 

Фото: ©РИА новости / Кирилл Шипицин

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае два депутата отправились под суд за незаконную добычу песка

В Красноярском крае два депутата отправились под суд за незаконную добычу песка

29 Декабря 2021 г.
Сумма ущерба составила 300 миллионов рублей
Новости Красноярска: Глава Красноярска получил представление от прокуратуры из-за нарушений при эвакуации школ

Глава Красноярска получил представление от прокуратуры из-за нарушений при эвакуации школ

29 Декабря 2021 г.
Напомним, что школы эвакуировали 24 декабря
Новости Красноярска: Как будут работать отделы ЗАГС Красноярска в новогодние праздники

Как будут работать отделы ЗАГС Красноярска в новогодние праздники

29 Декабря 2021 г.
В праздничные дни будут открыты дежурные отделы
Новости Красноярска: Жительница Красноярска поверила гадалке и отдала ей 500 тысяч рублей

Жительница Красноярска поверила гадалке и отдала ей 500 тысяч рублей

29 Декабря 2021 г.
Пенсионерка пыталась избавиться от порчи перевод всех своих сбережений
Новости Красноярска: РУСАЛ начнёт производить долговечные сэндвич-панели с антикоррозионными свойствами

РУСАЛ начнёт производить долговечные сэндвич-панели с антикоррозионными свойствами

29 Декабря 2021 г.
В России подобные панели из алюминия не производят
Новости Красноярска: 32 неэффективные котельные заменили в крае

32 неэффективные котельные заменили в крае

29 Декабря 2021 г.
Более 100 бюджетных учреждений уже отапливаются от автоматизированных котельных установок
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

24 Декабря 2021 г.
По словам главы края, поезда будут беспилотными
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

27 Декабря 2021 г.
Мошенники представились сотрудниками банка
Новости Красноярска: Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

25 Декабря 2021 г.
Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru