В Красноярске показали награды этапов Кубка мира по сноуборду

Подготовка к первому масштабному спортивному мероприятию 2022 года продолжается. В кластере «Сопка» уже состоялась презентация наград этапов Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

На мероприятии показали награды, которые получат спортсмены. занявшие с первого по третье места, а также кубки, которые получат все финалисты соревнований. Наградная продукция для участников этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске выполнена в соответствии с фирменным стилем мероприятия. В основе концепции – имитация трассы для сноуборд-кросса.

Руководитель дирекции по организации спортивных проектов Корпорации развития Енисейской Сибири Александр Космынин, рассказал, что в Красноярске в первые пройдут этапы Кубка мира по сноуборду. В город приедут спортсмены из 19 стран. Уже сейчас Красноярск находится в финальной стадии подготовки к соревнованиям. Подготовкой трассы для сноуборд-кросса в кластере «Сопка» занимаются специалисты, которые строили олимпийские трассы в Сочи. Также стоит отметить, что в числе спортсменов будет наш земляк, серебряный призёр Олимпиады-2014 Николай Олюнин

Напомним, что этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» в Красноярске пройдут в личном зачёте среди мужчин и женщин, всего будет разыграно 4 комплекта наград. 7 января пройдут квалификационные заезды, 8 и 9 января состоятся финалы.

Фото: ©РИА новости / Кирилл Шипицин