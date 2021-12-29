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Более 19 тысяч социальных сертификатов было выдано в 2021 году

Главная Общество
Красноярск
10:30 29 Декабря 2021
общество, красноярск, соцуслуги
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В этом году Красноярский край стал пилотной территорий Российской Федерации, в которой проводилось тестирование новой системы оказания социальных услуг – социальный заказ. Все, кто нуждался в помощи, воспользовались возможностью выбора тех, кто эту помощь им будет оказывать – государственные учреждения, негосударственные организации или индивидуальные предприниматели.

По словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, основная цель реализации социального заказа – создание равных условий для государственных и негосударственных поставщиков услуг. Также основной целью нововведения является возможность выбора у потребителя социальных услуг. 

Сейчас  с двадцатью пятью негосударственными поставщиками социальных услуг заключены соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере по социальным сертификатам. 15 организаций уже приступили к оказанию этих услуг. 

Ирина Пастухова также отметила, что выдача социальных сертификатов – это один из способов решения первоочередной задачи по обеспечению благополучия и повышения качества жизни граждан, поставленной Президентом перед регионами в рамках национального проекта «Демография». Из 19 тысяч пожилых людей и инвалидов, получивших социальные сертификаты в 2021 году, 2200 человек выбрали в качестве исполнителей услуг негосударственные организации. Общая сумма средств краевого бюджета, направленная на оплату оказанных услуг некоммерческими организациями, составила почти 9,5 миллиона рублей.

Фото: ©krskstate

 

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