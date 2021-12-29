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При задержании нарушителя ПДД в Красноярском крае полицейские применили табельное оружие

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Красноярск
10:15 29 Декабря 2021
гибдд, красноярск, общество
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Во время патрулирования ночных дорог Минусинска сотрудники ДПС заметили автомобиль марки «Хонда», который грубо нарушил ПДД, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полицейские тут же потребовали водителя остановиться, однако тот грубо проигнорировал их и продолжил движение. Инспекторы моментально среагировали и включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, последовали за нарушителем, который, увеличив скорость, направился к выезду из населенного пункта. Во время побега от ответственности мужчина создал несколько аварийные ситуации. Он выезжал на встречную полосу, что угрожало жизни и здоровью граждан. 

Когда нарушитель и его преследователи выехали за пределы города инспекторы ГИБДД в соответствии с Федеральным законом «О полиции» предупредили любителя скорости о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Однако и это он проигнорировал. Госавтоинспекторы несколько раз выстрелели по колесам машины, после чего транспортное средство остановилось. 

Автолюбитель имел явные признаки опьянения, но отказался от прохождения освидетельствования на месте и был направлен в медицинское учреждение, где было установлено состояние опьянения – показание прибора составило 1,11 мг/л. 

Инспекторы ДПС в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Фото: ©РИА новости / Павел Бедняков

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