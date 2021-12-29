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В Советском районе подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район»

Главная Общество
Красноярск
09:50 29 Декабря 2021
благоустройство, общество, красноярск, новый год
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Сотрудники администраций районов активно подводят итоги зимнего этапа  конкурса «Самый благоустроенный район». В Советском как и в Центральном районе выбирали лучшие зимний двор многоквартирного дома, лучшую территорию и витрину предприятия. 

Управляющая компания «Смарт Сити» победила в номинации «Лучший зимний двор многоквартирного дома». Организация разместила во дворах несколько ёлок, светящиеся фигуры животных и включила праздничную иллюминацию. 

Торговый центр «Red Sail» одержала победу в номинации на самую лучшую территорию офиса и предприятия. Перед входом в центр посетители могу увидеть и сфотографироваться с  Дедом Морозом, а внутри торгового центре также расположены праздничные фотозоны.

Также в Советском районе выбрали лучшую витрину. Лучше был признана ресторан «Mama Roma». Нарядные елки, новогодняя иллюминация в приглушенном свете дарят посетителям атмосферу праздника и уюта. 

По словам руководителя администрации Советского района Елены Ланиной, глядя на такие яркие витрины, красивые фотозоны, нарядные дворы, хочется не просто любоваться, но и благодарить тех, чьими руками это всё сделано. И каждый участник такого конкурса – уже победитель. 

Фото: ©admkrsk

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