В Советском районе подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район»

Сотрудники администраций районов активно подводят итоги зимнего этапа конкурса «Самый благоустроенный район». В Советском как и в Центральном районе выбирали лучшие зимний двор многоквартирного дома, лучшую территорию и витрину предприятия.

Управляющая компания «Смарт Сити» победила в номинации «Лучший зимний двор многоквартирного дома». Организация разместила во дворах несколько ёлок, светящиеся фигуры животных и включила праздничную иллюминацию.

Торговый центр «Red Sail» одержала победу в номинации на самую лучшую территорию офиса и предприятия. Перед входом в центр посетители могу увидеть и сфотографироваться с Дедом Морозом, а внутри торгового центре также расположены праздничные фотозоны.

Также в Советском районе выбрали лучшую витрину. Лучше был признана ресторан «Mama Roma». Нарядные елки, новогодняя иллюминация в приглушенном свете дарят посетителям атмосферу праздника и уюта.

По словам руководителя администрации Советского района Елены Ланиной, глядя на такие яркие витрины, красивые фотозоны, нарядные дворы, хочется не просто любоваться, но и благодарить тех, чьими руками это всё сделано. И каждый участник такого конкурса – уже победитель.

Фото: ©admkrsk

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