Боксеры края выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по боксе класса «А» памяти Н. Ф. Королева прошли в Москве. За звания лучших поборолись и наши спортсмены.

Всего на турнир поехали девять красноярских боксеров, которые были допущены в мужскую «сетку» Мемориала. Призы смогли получить сразу шесть боксеров из Красноярского края: Станислав Сотцков (80 кг) и Евгений Иванов (86 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Еще трое – Дмитрий Герелис (54 кг), Иван Голубев (63,5 кг) и Никита Зонь (80 кг) завоевали серебро, а Ян Петрович (92 кг) везет домой бронзовую медаль.

Напомним, что совсем недавно красноярские ориентировщики выиграли 12 медалей по спортивному ориентированию на лыжах.

Фото: ©kraysport