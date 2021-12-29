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Боксеры края выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях

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Красноярск
09:20 29 Декабря 2021
общество, красноярск, спорт, соревнования
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Всероссийские соревнования по боксе класса «А» памяти Н. Ф. Королева прошли в Москве. За звания лучших поборолись и наши спортсмены.

Всего на турнир поехали девять красноярских боксеров, которые были допущены в мужскую «сетку» Мемориала. Призы смогли получить сразу шесть боксеров из Красноярского края: Станислав Сотцков (80 кг) и Евгений Иванов (86 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Еще трое – Дмитрий Герелис (54 кг), Иван Голубев (63,5 кг) и Никита Зонь (80 кг) завоевали серебро, а Ян Петрович (92 кг) везет домой бронзовую медаль.

Напомним, что совсем недавно красноярские ориентировщики выиграли 12 медалей по спортивному ориентированию на лыжах. 

Фото: ©kraysport

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