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За 2021 год было составлено 2 миллиона материалов за превышение скорости

Главная Общество
Красноярск
09:00 29 Декабря 2021
итоги, красноярск, общество, гибдд
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Конец декабря - время подводить итоги! Сотрудники ГИБДД также отчитались о свое работе за прошедший год. 

По словам Врио начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Андрея Сиротинина, в крае на 19% сократилось  число ДТП и травмированных в них людей, а количество погибших сократилось на 15,5%. Также за этот год  сотрудники ГИБДД особое внимание уделили контролю за дорожным движением, а именно за выявлением аварийно-опасных нарушений ПДД. За текущий год было выявлено 13 334 случая  управления автомобиля  водителями, находящимися в состоянии опьянения, пресечено 8 091 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 6 378 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, за превышение установленной скорости движения составлено 1 700 463 материала, выявлено 8 964 факта нарушений ПДД пешеходами, а также 11 479 нарушений правил перевозки детей.

Также особое внимание уделялось вопросам получения государственных услуг и работе камер автоматической фиксации правонарушений. Андрей Сиротинин отметил, что сейчас все ведомства развиваются по пути цифровизации, и призвал людей использовать новые и удобные онлайн-сервисы.

Фото: ©РИА новости / Павел Бедняков 

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