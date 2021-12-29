За 2021 год было составлено 2 миллиона материалов за превышение скорости

Конец декабря - время подводить итоги! Сотрудники ГИБДД также отчитались о свое работе за прошедший год.

По словам Врио начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Андрея Сиротинина, в крае на 19% сократилось число ДТП и травмированных в них людей, а количество погибших сократилось на 15,5%. Также за этот год сотрудники ГИБДД особое внимание уделили контролю за дорожным движением, а именно за выявлением аварийно-опасных нарушений ПДД. За текущий год было выявлено 13 334 случая управления автомобиля водителями, находящимися в состоянии опьянения, пресечено 8 091 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 6 378 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, за превышение установленной скорости движения составлено 1 700 463 материала, выявлено 8 964 факта нарушений ПДД пешеходами, а также 11 479 нарушений правил перевозки детей.

Также особое внимание уделялось вопросам получения государственных услуг и работе камер автоматической фиксации правонарушений. Андрей Сиротинин отметил, что сейчас все ведомства развиваются по пути цифровизации, и призвал людей использовать новые и удобные онлайн-сервисы.

Фото: ©РИА новости / Павел Бедняков