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En+ Group поздравила детей, ветеранов и медицинских работников с Новым годом

Главная Общество
Красноярск
17:40 28 Декабря 2021
в красноярском крае, новый год
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От лица компании En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, 2,5 тысячи жители городов, где присутствуют активы компании, получили новогодние подарки.

Презенты ветеранам, медработникам и детям, нуждающимся в социальной поддержке,  развозят волонтеры компании, стараясь создать для них праздничное настроение.

En+ Group поздравила детей, ветеранов и медицинских работников с Новым годом

Так, сладкие подарки получили около 300 дивногорских ребятишек. К вручению подарков подключились участники Рабочего и Молодежного Советов Красноярской ГЭС – молодые специалисты не только помогли развезти подарки по учреждениям, но и поздравили малышей в образах Деда Мороза и Снегурочки.

«В преддверии самого тёплого и семейного праздника нам очень хочется поделиться частичкой тепла и нашей заботы с теми, кому это особенно важно. Пусть уют и волшебное настроение вместе с энергией En+ Group придут в каждый дом», отметила заместитель Генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Компания En+ Group ежегодно проводит подобные акции для подопечных социальных, специализированных и медицинских учреждений региона в канун новогодних праздников.

En+ Group поздравила детей, ветеранов и медицинских работников с Новым годом

Фото: EN+

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