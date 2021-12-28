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В Красноярском крае 200 вахтовиков застряли на переправе: их вывезли вертолётом

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Красноярск
18:00 28 Декабря 2021
в красноярском крае, эвакуация
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В Красноярском крае 200 вахтовиков застряли на переправе через Енисей. Как сообщили местные СМИ, это произошло из-за изменения погоды: паром не смог пришвартоваться и люди были вынуждены провести ночь на берегу. Утром за людьми прилетели вертолёты. 

На противоположном берегу реки также не обошлось без неприятностей. Родители не смогли встретить ребёнка в районе Подтесово из-за забитого пассажирами вертолёта. 

В ЕДДС Енисейского района предупредили, что пока ледовая переправа не установится, подобные случаи будут повторяться. 

Добавим, что в районе Енисейска в минувшие выходные краевые спасатели эвакуировали более 50 рыбаков. Из-за потепления уровень воды поднялся и люди едва не оказались отрезаны от берега на льдине.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

 

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