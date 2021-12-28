В Красноярском крае 200 вахтовиков застряли на переправе: их вывезли вертолётом

В Красноярском крае 200 вахтовиков застряли на переправе через Енисей. Как сообщили местные СМИ, это произошло из-за изменения погоды: паром не смог пришвартоваться и люди были вынуждены провести ночь на берегу. Утром за людьми прилетели вертолёты.

На противоположном берегу реки также не обошлось без неприятностей. Родители не смогли встретить ребёнка в районе Подтесово из-за забитого пассажирами вертолёта.

В ЕДДС Енисейского района предупредили, что пока ледовая переправа не установится, подобные случаи будут повторяться.

Добавим, что в районе Енисейска в минувшие выходные краевые спасатели эвакуировали более 50 рыбаков. Из-за потепления уровень воды поднялся и люди едва не оказались отрезаны от берега на льдине.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский