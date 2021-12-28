Авторы лучших социальных проектов получили награды из рук главы города

Закрытие ежегодного новогоднего приёма «Молодёжная 100лица» прошло в МТБЦ «Пилот». На встрече присутствовали авторы и активисты социальных проектов, волонтёры, специалисты молодёжных центров города и лауреаты профессиональной премии «Лучший работник сферы молодёжной политики города Красноярска».

На прием также приехал мэр города Сергей Еремин. Он поблагодарил всех присутствующих за неравнодушное отношение к городу, проявленную инициативу и ответственность. Также он вручил нагрудные знаки и памятные дипломы лауреатам - молодым ребятам, которые не смогли присутствовать на официальной церемонии вручения в ноябре этого года.

Сергей Еремин также отметил, что награды, которые получили ребята, это и выражение больших надежд, которые Красноярск и красноярцы связывают с активистами. Мэр убеждён, что своими свежими идеями, талантами ребята однозначно способны сделать жизнь в нашем любимом городе лучше и интереснее!

По словам организаторов форума все знаковые городские проекты проходят только с помощью молодых специалистов, неравнодушных жителей Красноярска и волонтёров. Например, в 2021 году волонтёры собрали около 140 тысяч подписей в поддержку присвоения Красноярску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Они помогали красноярцам в голосовании за выбор парков и скверов для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также на приеме озвучили победителя в номинации «Лучший специалист муниципального учреждения в сфере молодёжной политики». Победителем стала Мария Хохлова, которая курирует общегородской проект «Ювенальная служба».

Фото: ©admkrsk