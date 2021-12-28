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Вор гаражей ответил по закону

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Красноярск
16:25 28 Декабря 2021
кража, красноярск, общество, суд
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Весной в Красноярске в дежурную часть отдела полиции обратился житель Центрального района с заявлением о краже. По словам мужчины у него пропал гараж, стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что неизвестные похитили крупное металлическое изделие из гаражного кооператива. Полицейским удалось установить личность похитителя. Вором оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний красноярец. Как оказалось, мужчина вывез гараж на грузовом автомобиле и с ним отправился в пункт приема метала, куда успешно сдал свою крупногабаритную кражу.

Как оказалось в ходе расследования произошедшего мужчина не остановился на одном гараже. Помимо него он смог украсть еще два. Общая сумма кражи составила 462 тысячи рублей.

В отношении мужчины следственным отделом №1 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

Суд Красноярска вынес мужчине приговор в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно.

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев

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