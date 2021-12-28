Более полмиллиарда рублей в 2021 году вложили в коммунальную инфраструктуру

В Красноярском крае подвели итоги модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Обновление инфраструктур города и его районов проходило по госпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». Всего за год обновили 36,7 км инженерных сетей, отремонтировали 25 котельных, два очистных сооружения, две насосные станции, четыре дизельных электростанции и трансформаторные подстанции, 16 водонапорных башен и водозаборных сооружений. Кроме того, приобрели три водоочистных и обеззараживающих установки и спецтехнику.

В Назаровском районе Красноярского края выполнили масштабные ремонты водопроводной сети, в Железногорске провели капремонт участков сетей тепло- и водоснабжения, в Зеленогорске обновили сети водоснабжения и канализации. В Кежемском районе отремонтировали электрические сети, приобрели дизельные электростанции и автоцистерны для обеспечения питьевой водой, в Балахтинском районе капитально отремонтировали водонапорную башню и и приобрели блок механической очистки сточных вод.

По словам заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгения Гаврилова, в крае ежегодно стараются увеличить объём помощи муниципальным образования на поддержание эксплуатационной способности объектов коммунальной инфраструктуры. Эти мероприятия оказывают существенное влияние на подготовку к зиме, повышают надежность и качество предоставления коммунальных услуг населению

Фото: ©РИА новости / Алексей Куденко