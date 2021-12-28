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В 2022 году «Пушкинская карта» будет обновлена

Главная Общество
Красноярск
15:40 28 Декабря 2021
общество, красноярск, культура
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В наступающем новом году счастливых обладателей «Пушкинской карты» ждут обновления. 

Во-первых, карта продлена, что радует всех жителей страны, кому от 14 и до 22 лет включительно. Также в январе лимит всех активных карт будет изменён, и баланс карты будет пополнен до пяти тысяч рублей. 

Однако самое интересное - расширение программы мероприятий. Уже с 1 февраля 2022 года Пушкинскую карту начнут принимать в кинотеатрах России. Но есть одно условие: фильм должен быть создан при поддержке «Фонда кино» и Минкультуры. Лимит на покупку билетов в кино — две тысячи рублей. 

Если у вас остались вопросы по поводу карты и ее программ, то необходимо зайти в приложении «Госуслуги Культура». 

Напомним, что этот социально-значимый проект стартовал 1 сентября 2021 года и сразу же завоевал сердца молодых жителей страны.

Фото: ©РИА новости / Максим Блинов

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