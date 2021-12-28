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У Красноярского УФАС новый руководитель

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Красноярск
15:30 28 Декабря 2021
красноярск, назначение
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В Красноярского УФАС новый руководитель.  Александр Годованюк​ вступил в должность 27 декабря, сообщили в ведомстве.

Напомним, что предыдущий руководитель ведомства Валерий Захаров скончался в конце июля.

Александр Годованюк родился в Красноярске в 1986 году. Он окончил СибГАУ им. Решетнева по специальности «Экономика и управление на предприятии» и аграрный университет по юриспруденции.

В антимонопольных органах с 2009 года. С марта 2018 года замещал должность заместителя руководителя управления – начальника контрольного отдела Красноярского УФАС России. В марте этого года он стал и.о. руководителя Новосибирского УФАС России.

Фото: gornovosti.ru

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