Прокуратура края утвердило обвинение в убийстве, которое произошло в 2007 году

Прокуратура Красноярского края смогла утвердить обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Красноярец обвиняется в совершении убийства.

По словам полиции, 26 февраля 2007 г. обвиняемый со своим знакомым убили жителя Норильска, потому что убитый отказался возвращать долг одному из злоумышленников. Долг был примерно 450 тыс. рублей.

Чтобы разобраться в этой ситуации обвиняемые заманили убитого в свою машину, после чего в ходе возникшего конфликта поочередно нанесли ему множественные колото-резаные ранения по телу и лицу, от которых наступила его смерть. Нападавшие скрылись с места преступления, бросили труп в гаражном массиве и приняли меры к сокрытию следов преступления и обеспечению себе алиби.

​После всего произошедшего второй нападавший попросил своего знакомого сжечь машину, чтобы избавиться от улик. Знакомому же он сказал, что не хочет делиться имуществом с супругой, с которой он якобы разводится. После этого машина была уничтожена.

На протяжении 14 лет преступление оставалось не раскрытым. Однако в 2020 году была проведена проведена дополнительная генетическая экспертиза по объектам, изъятым в ходе расследования. Сотрудникам полиции удалось установить наличие следов ДНК потерпевшего на тряпке, изъятой в автомобиле обвиняемого.

В ходе расследования обвиняемый был задержан в 2021 году в Москве, после чего направлен в г. Норильск, где дал признательные показания. Второй подозреваемый на данный момент проживает на территории иностранного государства. В отношении него судом заочно принято решение о заключении под стражу, он объявлен в международный розыск в целях ареста и выдачи.

Фото: ©РИА новости / Александр Патрин