Полиция Красноярска расследует деятельность финансовой пирамиды

Полиция Красноярска расследует уголовное дело о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период с 2016 года по август 2021 года неустановленные лица создали кредитный кооператив и начали размещать рекламу о привлечении денежных средств.

Потерпевшим обещали вернуть всю вложенную сумму с процентами, а также выплатить компенсацию за использование денежных средств. Однако, в назначенный срок деньги к своим владельцам не вернулись. Добычей злоумышленников стали 15 млн. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе оперативных мероприятий был задержан один из подозреваемых, мужчина 1990 года рождения. В ходе расследования уголовного дела в офисах КПК проведены обыски, изъяты компьютерная техника и печати кооператива. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Идёт розыск других причастных к деятельности финансовой пирамиды.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова